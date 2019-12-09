СЕГОДНЯ 14:10 2019-12-09T15:01:11+03:00

Врачи рассказали о состоянии тюменцев, пострадавших при взрыве газа в жилом доме. Фото - СК Тюменской области.

Сейчас все они находятся в местных больницах

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Тюменские медики рассказали о состоянии тюменцев, которые пострадали при взрыве газа в доме на улице Шарова, 10а. У одного из них обожжено почти всё тело.

– Состояние одного пациента оценивается как крайне тяжелое. У него обожжено порядка 80 процентов тела, также диагностирована термоингаляционная травма, он на искусственной вентиляции легких. У второго пациента поверхностные ожоги порядка 10 процентов, однако его состояние также требует интенсивной терапии, – рассказал заведующий ожоговым отделением областной клинической больницы № 1 Александр Поляков.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время оба пациента получают необходимое лечение в условиях реанимации. Что касается третьей пациентки, то она находится в удовлетворительном состоянии и продолжает получать необходимое лечение по поводу сотрясения головного мозга. По прогнозам врачей ОКБ № 2, в ближайшие пару дней она будет готовиться к выписке.

Напомним, позавчера в доме, сданном ТДСК всего год назад, прогремел взрыв. Во время ЧП погиб один человек и трое пострадали Позже стало известно, что чрезвычайную ситуацию взял под личный контроль губернатор Тюменской области Александр Моор.

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ИСТОЧНИК KP.RU