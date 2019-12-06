2019-12-06T14:43:05+03:00
Общество

Тобольск сияющий. Рассказываем, как город украсят к Новому году

Спойлер: ледовый город будет выполнен в стилистике «Конька-Горбунка»
Вадим Бегун
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Тобольск засияет к Новому году. Фото - оргкомитет празднования.Тобольск засияет к Новому году. Фото - оргкомитет празднования.
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Тобольск готовится встретить Новый год. В рамках подготовки к празднику в городе установят 360 световых фигур. На зданиях учреждений, торговых центров и центральных улицах уже можно видеть новогоднюю иллюминацию.

По информации оргкомитета празднования Нового года в Тобольске-2019, на Красной площади единую стилистику новогоднего городка создадут световые фигуры и ледяные скульптуры. В этом году зимнее сооружение будет выполнено в стиле сказки «Конек-Горбунок», которая, как известно, отмечает 185-летие.

Фото - оргкомитет празднования.

Фото - оргкомитет празднования.

– Световая фигура Жар-птицы уже разместилась на водонапорной башне. Чудо-юдо Рыбу-кит можно увидеть между Домом мастеров и Губернским музеем. Два златогривых коня стоят на входе на территорию кремля, по обе стороны баннера Тобольского музея-заповедника. Царь-девицу, плывущую в ладье, наблюдают автомобилисты, которые едут по Никольскому взвозу, – сообщили в оргкомитете.

Фото - оргкомитет празднования.

Фото - оргкомитет празднования.

Там также отметили, что в сквере Ершова разместились световые арки компании СУЭНКО, которая сделала Тобольску подарок – четыре световые фигуры белых медведей, которые расположатся на Красной площади. Подобные разметили на Цветном бульваре в Тюмени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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