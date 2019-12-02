Белые медведи будут стоять в центре Тюмени

СЕГОДНЯ 08:53 2019-12-02T08:53:45+03:00

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В Тюмени сегодня, 2 декабря, на Цветном бульваре торжественно откроют новогодний арт-проект «Про.Свет». Всех желающих приглашают на праздничную встречу с «северными гостями» – светящимися белыми медведями – в 18.00.

– Праздничный подарок для жителей и гостей города подготовила энергокомпания «СУЭНКО». Ежегодно в преддверии зимних праздников предприятие устанавливает на улицах города светящиеся конструкции – «порталы желаний», – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве отметили, что в этом году арт-проект дополнят светодиодные белые мишки. Кстати, самый высокий из них достигает в высоту 6 метров.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре установят 28-метровую «поющую» елку. На эти цели из городского бюджета планируется выделить 3,7 миллионов рублей. Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что главное зимнее дерево появится на Цветном бульваре. Общий вес сооружения составит почти 90 тонн.

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ИСТОЧНИК KP.RU