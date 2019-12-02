2019-12-02T08:53:45+03:00
Общество

Белые медведи будут стоять в центре Тюмени

Длина искусственных животных достигает шести метров
Вадим Бегун
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В Тюмени появятся белые медведи. Фото - горадминистрация.В Тюмени появятся белые медведи. Фото - горадминистрация.
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В Тюмени сегодня, 2 декабря, на Цветном бульваре торжественно откроют новогодний арт-проект «Про.Свет». Всех желающих приглашают на праздничную встречу с «северными гостями» – светящимися белыми медведями – в 18.00.

– Праздничный подарок для жителей и гостей города подготовила энергокомпания «СУЭНКО». Ежегодно в преддверии зимних праздников предприятие устанавливает на улицах города светящиеся конструкции – «порталы желаний», – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве отметили, что в этом году арт-проект дополнят светодиодные белые мишки. Кстати, самый высокий из них достигает в высоту 6 метров.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре установят 28-метровую «поющую» елку. На эти цели из городского бюджета планируется выделить 3,7 миллионов рублей. Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что главное зимнее дерево появится на Цветном бульваре. Общий вес сооружения составит почти 90 тонн.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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