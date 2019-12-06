Впечатлительным не смотреть. Жуткая авария произошла утром на тюменской трассе

СЕГОДНЯ 08:49 2019-12-06T08:57:45+03:00

На тюменской трассе в аварии погибли три человека. Фото - ГИБДД.

Движение на дороге из-за ДТП не стали ограничивать [ФОТО]

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Страшная авария произошла сегодня, 6 декабря, около восьми утра на 305-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе. К сожалению, не обошлось без погибших.

– Здесь столкнулись автомобили «Хендэ» и «Лада Приора». По предварительным данным, водитель отечественной машины хотел обогнать другое авто. В результате происшествия, предварительно, погибли 3 человека, находившиеся в «Ладе», – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что травмы получили водитель и пассажир автомобиля «Хендэ».

Фото - ГИБДД.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД и других экстренных служб. Движение по трассе в месте аварии не ограничено.

Фото - ГИБДД.

Ранее, 1 октября, страшная авария произошла в первом часу ночи на 45-м километре автодороги Ялуторовск – Ярково. Здесь столкнулись «Хундай Акцент» и грузовик «Ивеко». Тогда также не обошлось без погибших.

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ИСТОЧНИК KP.RU