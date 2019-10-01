2019-10-01T10:07:59+03:00
Происшествия

Страшное ДТП на тюменской трассе: есть погибший

Машина выехала на встречку
Вадим Бегун
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Под Тюмень водитель иномарки влетел на встречке в грузовик. Фото - ГИБДД Тюменской области.Под Тюмень водитель иномарки влетел на встречке в грузовик. Фото - ГИБДД Тюменской области.
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Сегодня, 1 октября, в первом часу ночи на 45-м километре автодороги Ялуторовск-Ярково произошла трагедия. Здесь столкнулись «Хундай Акцент» и грузовик «Ивеко».

– По предварительным данным, южнокорейская иномарка выехала на встречную полосу. Автомобилем управлял 52-летний житель села Боровинка Заводоуковского района. Мужчина скончался на месте дорожно-транспортного происшествия, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции Тюменской области.

В ведомстве рассказали об еще одном дорожном инциденте, произошедшем накануне в областном центре. Так, в четвертом часу дня на пешеходном переходе на улице Парфенова, 34 автомобиль «Рено» сбил 13-летнего подростка, который пересекал улицу на самокате. Школьник получил ушиб колена и бедра. 39-летний водитель французской легковушки был лишен права управления транспортом на полтора года за пьяное вождение в августе. В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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