Более десятка пожарных машин направлены в тюменский аквапарк
Тюменцы, запечатлевшие дружины пожарных у здания аквапарка «ЛетоЛето», переживают: что же могло случиться? Оказалось, что здесь просто проводятся учения.
Кстати, администрация аквапарка заранее предупреждала местных жителей о том, что сегодня, 5 декабря, объект откроет свои двери для посетителей только с 12.00.
«Наш комплекс является объектом повышенного внимания, к нам приезжают семьи с детьми, поэтому очень важно отрабатывать эффективное взаимодействие между ответственными сотрудниками комплекса и пожарно-спасательными службами города на случай тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций», – говорится на официальной страничке «ЛетоЛето» в социальных сетях.
Как ранее писала «Комсомольская правда» – Тюмень», не так давно, 17 сентября, рядом с аквапарком действительно полыхал пожар. Тогда горело здание позади объекта.
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ИСТОЧНИК KP.RU