В Тюмени рядом с аквапарком полыхает строящееся здание

СЕГОДНЯ 16:11 2019-09-17T16:11:10+03:00

В Тюмени горит строящееся за аквапарком здание. Фото - Евгений Лютый.

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В Тюмени полыхает здание, которое находится сразу за аквапарком. Сейчас на месте происшествия работают бригады пожарных.

О задымлении сообщили очевидцы. В социальных сетях появилось множество фотографий с места пожара. Горожане сначала подумали, что это горит сам аквапарк, однако спасатели опровергли эти домыслы.

– Рядом с аквапарком в строящемся здании задымление. Ребята сейчас работают. Пожар повышенного ранга из-за того, что задымление, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Есть ли пострадавшие, пока ничего неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU