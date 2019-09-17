В Тюмени рядом с аквапарком полыхает строящееся здание
В Тюмени полыхает здание, которое находится сразу за аквапарком. Сейчас на месте происшествия работают бригады пожарных.
О задымлении сообщили очевидцы. В социальных сетях появилось множество фотографий с места пожара. Горожане сначала подумали, что это горит сам аквапарк, однако спасатели опровергли эти домыслы.
– Рядом с аквапарком в строящемся здании задымление. Ребята сейчас работают. Пожар повышенного ранга из-за того, что задымление, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.
Есть ли пострадавшие, пока ничего неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU