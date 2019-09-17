2019-09-17T16:11:10+03:00
Происшествия

В Тюмени рядом с аквапарком полыхает строящееся здание

На месте работают пожарные
Вадим Бегун
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В Тюмени горит строящееся за аквапарком здание. Фото - Евгений Лютый.В Тюмени горит строящееся за аквапарком здание. Фото - Евгений Лютый.
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В Тюмени полыхает здание, которое находится сразу за аквапарком. Сейчас на месте происшествия работают бригады пожарных.

О задымлении сообщили очевидцы. В социальных сетях появилось множество фотографий с места пожара. Горожане сначала подумали, что это горит сам аквапарк, однако спасатели опровергли эти домыслы.

– Рядом с аквапарком в строящемся здании задымление. Ребята сейчас работают. Пожар повышенного ранга из-за того, что задымление, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Есть ли пострадавшие, пока ничего неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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