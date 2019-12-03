2019-12-03T08:11:15+03:00
Общество

В районе торгового центра «Тюменский» запретят парковаться

Нововведение вступит в силу с 23 декабря [СХЕМА]
Вадим Бегун
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В районе торгового центра «Тюменский» запретят парковаться. Фото - 2Гис.В районе торгового центра «Тюменский» запретят парковаться. Фото - 2Гис.
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В Тюмени в районе торгового центра «Тюменский» напротив строения №116 /1 по улице Мельникайте вводятся ограничения. Городские власти хотят упорядочить здесь парковку автомобилей.

– Места, запрещающие стоянку или остановку, будут обозначены дорожными знаками «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор». Нововведение вступит в силу с 23 декабря, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве автомобилистов попросили обращать внимание на знаки и соблюдать правила дорожного движения.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре вопрос хаотичной парковки на улице Герцена планируется решить за счет создания единого парковочного пространства. По мнению мэра города Руслана Кухарука, именно такая мера позволит навести порядок на этой территории.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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