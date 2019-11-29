2019-11-29T12:54:34+03:00
Общество

Единое парковочное пространство создадут на улице Герцена в Тюмени

Эта мера должна значительно разгрузить близлежащую территорию
Вадим Бегун
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Единое парковочное пространство создадут на улице Герцена в Тюмени. Фото - ТРО партии "Единая Россия".Единое парковочное пространство создадут на улице Герцена в Тюмени. Фото - ТРО партии "Единая Россия".
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В Тюмени вопрос хаотичной парковки на улице Герцена планируется решить за счет создания единого парковочного пространства. По мнению мэра города Руслана Кухарука, именно такая мера позволит навести порядок на этой территории.

Проблему парковки автомобилей около многоэтажного дома №52 по улице Герцена обозначил местный житель, передает пресс-служба ТРО партии «Единая Россия». Мужчина утверждает, что водители паркуются здесь хаотично и создают неудобства для всех жителей дома постоянным шумом и сигналами. К тому же, они преграждают путь спецтехнике.

– Создание единого парковочного пространства решит проблему, значительно разгрузив территорию. Кроме того, специалисты рассмотрят вопрос обустройства подъездных путей к Герцена, 52, ремонта перехода к школе, а также проведут расчистку территории от строительного мусора, – сообщил Кухарук.

Градоначальник также порекомендовал жителям принять участие в проекте «Посади дерево», чтобы самостоятельно озеленить территорию между домом и парковкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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