2019-12-02T09:44:43+03:00
Происшествия

В Тюмени рецидивист с ножом напал на мужчину

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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В Тюмени с ножом напали на мужчину. Фото - очевидцы.В Тюмени с ножом напали на мужчину. Фото - очевидцы.
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В Тюмени накануне, 1 декабря, на улице Киевской местные жители устроили поножовщину. Об инциденте в социальных сетях рассказали очевидцы, которые заметили на дороге капли крови.

– Инцидент произошел вчера в 22.00. Ранее судимый 26-летний тюменец, находясь около дома №65 по улице Киевской, поругался с 38-летним мужчиной. В ходе конфликта он нанес ему проникающее ножевое ранение в брюшную полость, – рассказали в пресс-службе управлении МВД по городу Тюмени.

В ведомстве добавили, что в настоящее время подозреваемый задержан нарядом патрульно-постовой службы. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью», передает "МегаТюмень".

Аналогичный случай произошел в областном центре буквально месяц назад. Тогда тридцатилетний тюменец получил тяжкий вред здоровью. В одном из дворов на него напал мужчина, с которым он незадолго до инцидента поругался.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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