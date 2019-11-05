В одном из тюменских дворов мужчину ударили ножом в грудь

СЕГОДНЯ 10:06 2019-11-05T10:06:27+03:00

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Тридцатилетний тюменец получил тяжкий вред здоровью. В одном из дворов на него напал мужчина, с которым он незадолго до инцидента поругался.

– За несколько дней до случившегося между мужчинами произошел конфликт. Спустя время тюменцы договорились снова встретиться и окончательно решить разногласия. Находясь во дворе жилого дома, они начали оскорблять друг друга, после чего фигурант вытащил из кармана нож и два раза ударил им потерпевшего. Свидетелем случившегося стал брат заявителя, который незамедлительно вызвал медицинскую помощь, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что по горячим следам стражи правопорядка задержали ранее судимого 39-летнего жителя города Тюмени. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU