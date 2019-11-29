2019-11-29T18:01:03+03:00
Экономика

Авторитетный журнал назвал Альфа-Банк «Банком года в России»

Почетную премию вручили за впечатляющую динамику, успешное воплощение стратегических инициатив и технологическое лидерство
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Авторитетный журнал назвал Альфа-Банк «Банком года в России»Авторитетный журнал назвал Альфа-Банк «Банком года в России»
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Авторитетный международный журнал The Banker признал Альфа-Банк «Банком года в России» («Bank of the Year in Russia 2019»). Почетную премию вручили за впечатляющую динамику, успешное воплощение стратегических инициатив и технологическое лидерство. Аналитики высоко оценили достижения Альфа-Банка в сфере цифровизации, а также обновление мобильного приложения «Альфа-Мобайл». Вместе с тем, эксперты акцентировали внимание на интеграции таких инноваций, как мгновенный выпуск карт, «семейный счет» с привязкой к нему до четырех близких людей, ипотечные цифровые сервисы, виртуальная карта для малого и среднего бизнеса. Британский журнал впечатлила платформа по подтверждению платежей корпоративных клиентов посредством биометрических данных.

Novostivolgograda.ru пишет, что в соответствии с мнением американского журнала, успех Альфа-Банка подтверждается его финансовой динамикой: достаточность капитала первого уровня повысилась на тринадцать процентов, составив $7031 млн, активы выросли на пять с половиной процентов до $47199 млн, а рентабельность капитала и операционная эффективность составили девятнадцать с половиной процентов и тридцать девять процентов соответственно.

Ведущий управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский акцентировал внимание на том, что эта награда подтверждает лидирующие позиции банка. На данный момент банк объединяет посредством формата phygital цифровой и физический клиентский опыт. Клиентская база непрерывно расширяется: только за последний год клиентов Альфа-Банка стало на один миллион больше.

Он также подчеркнул, что мобильное приложение Альфа-Банка получило самую высокую оценке в мире среди банков в AppStore, а оформление карты через приложение по длительности не превышает нескольких секунд.

Свыше десяти лет назад Альфа-Банк стал первым в России запустил интернет- и мобильный банк, а в настоящее время первым строит phygital branch, представляющий собой передовую физическую сеть. Все эти достижения были замечен международными аналитиками журнала The Banker.

Отмечается, что британский ежемесячник The Banker, который присудил Альфа-Банку награду, издается в Лондоне с тысяча девятьсот двадцать шестого года группой Financial Times. Журнал, специализирующийся на международных финансах, каждый год награждает The Banker Awards лучшим в мире финансовым институтам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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