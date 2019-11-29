Терминатор возвратился: в тюменском ТРЦ внезапно появился голый мужчина

СЕГОДНЯ 08:16 2019-11-29T08:16:20+03:00

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В Тюмени накануне, 28 ноября, в торгово-развлекательном центре «Гудвин» разгуливал совершенно голый мужчина. Он ходил на первом этаже ТРЦ под пристальными взглядами горожан.

– Сообщение об инциденте, нарушающем общественный порядок, поступило в 10.36. В отдел был доставлен 28-летний молодой человек. Он был трезв и пояснил, что проиграл спор, – рассказали в пресс-службе управления МВД по городу Тюмени.

В ведомстве также добавили, что сотрудники полиции составили административный протокол по ст. 20.1 КОАП РФ «Мелкое хулиганство», пишет «МегаТюмень».

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в середине августа этого года по областному центру также разгуливал голый мужчина. Удивленные горожане принялись снимать выходку на сотовые телефоны.

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ИСТОЧНИК KP.RU