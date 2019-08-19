Голый мужчина бегал по центральной улице в Тюмени

СЕГОДНЯ 15:43 2019-08-19T15:43:53+03:00

В Тюмени голый мужчина бегал по центральной улице. Скриншот из видео очевидца.

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В Тюмени голый мужчина разгуливал голышом по центральной улице. Удивленные горожане принялись снимать выходку на сотовые телефоны.

Видеоролик с содержанием, не рекомендованным для просмотра лицам до 18 лет, появился в социальных сетях. На нем видно, как обнаженный молодой человек убегает от кого-то на улице Республики. При этом на его теле видны большие ссадины. Вскоре за ним приехала карета скорой медицинской помощи.

– Пациента сначала доставили в Областную клиническую больницу № 2 для обработки ран. Затем – в специализированный стационар для диагностики состояния, в том числе на предмет употребления наркотических средств, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Комментаторы предположили, что мужчина, скорее всего, находится под воздействием «спайса».

ИСТОЧНИК KP.RU