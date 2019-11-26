2019-11-26T15:24:51+03:00
Происшествия

На перекрестке улиц Республики и Холодильной в Тюмени произошло коммунальное ЧП

Несколько домов остались без тепла
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени очередное коммунальное ЧП. Фото - pixabay.com.В Тюмени очередное коммунальное ЧП. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюмени сегодня, 26 ноября, на пересечении улиц Холодильной и Республики произошло коммунальное ЧП. Здесь повредилась тепловая магистраль.

На время производства работы перекрыта одна полоса по направлению к улице Мельникайте. Несколько домов, которые находятся вблизи перекрестка, остались без тепла и горячей воды.

– Завершить работы планируем до 8 утра завтрашнего дня, – сообщили в Урало-Сибирской теплоэнергетической компании.

Это далеко не первый прорыв теплотрассы в Тюмени в этом месяце. Так, буквально неделю назад во дворе дома по адресу: улица Шишкова, 17 прорвало трубу. На месте сразу же образовался искусственный каток – в те дни на улице был сильный мороз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени юный матершинник парализовал работу маршрутного автобуса
Почти 150 пропавших человек отыскали тюменские полицейские с начала года
Горячую линию по вопросам ВИЧ-инфекции запустил тюменский Роспотребнадзор
Тюменцы не могут вернуть деньги за билеты на отмененный концерт финской рок-дивы
Департамент здравоохранения Тюменской области запустил проект «Буду главным»
Научно-исследовательский институт приобрел недвижимость тюменского банка-банкрота
В Тюменской области пройдёт областной военно-патриотический образовательный слет «Юные ратники»
Школьников Тюменской области знакомят с работой в лесу
Почти миллион рублей получат сестры, которые чуть не погибли в ДТП на тюменской трассе
Губернатор Тюменской области и руководитель Росприроднадзора провели рабочую встречу
Тюменские студотряды будут строить социальные объекты в рамках нацпроектов
В Тюменском районе развернётся «Битва под Москвой»
Молодого тоболяка судят за убийство своих бабушки и дедушки
Ишимские школьники научатся социальному проектированию
Болгария заинтересовалась закупкой тюменских продуктов питания
В Голышманово за вредоносную информацию оштрафована школа
Тюменская область выделит федеральному бюджету миллиарды рублей
В Тюмени и Тобольске пройдет Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Тюменские хирурги спасли мальчика с огромной опухолью
Тоболяк всю ночь проспал рядом с трупом любимой
В Тюмени задержан вымогавший деньги мужчина. Он носил с собой пистолет
Тюменцы предлагают повысить зарплаты алиментщикам
Мужчина с ножом в шее скончался в тюменском магазине
Смертельное ДТП произошло на улице Федюнинского в Тюмени
Пожилой тюменке удалили матку, чтобы спасти от рака