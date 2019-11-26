На перекрестке улиц Республики и Холодильной в Тюмени произошло коммунальное ЧП

СЕГОДНЯ 15:24 2019-11-26T15:24:51+03:00

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В Тюмени сегодня, 26 ноября, на пересечении улиц Холодильной и Республики произошло коммунальное ЧП. Здесь повредилась тепловая магистраль.

На время производства работы перекрыта одна полоса по направлению к улице Мельникайте. Несколько домов, которые находятся вблизи перекрестка, остались без тепла и горячей воды.

– Завершить работы планируем до 8 утра завтрашнего дня, – сообщили в Урало-Сибирской теплоэнергетической компании.

Это далеко не первый прорыв теплотрассы в Тюмени в этом месяце. Так, буквально неделю назад во дворе дома по адресу: улица Шишкова, 17 прорвало трубу. На месте сразу же образовался искусственный каток – в те дни на улице был сильный мороз.

ИСТОЧНИК KP.RU