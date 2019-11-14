В Тюмени водитель, сбивший на легковушке пенсионерку, скрылся с места ДТП

14 Нояб. 11:53 2019-11-14T11:53:08+03:00

В Тюмени водитель сбил пенсионерку и скрылся в неизвестном направлении. Фото - ГИБДД по Тюменской области.

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В Тюмени разыскивают водителя, который сбил 58-пенсионерку. К сожалению, пожилая женщина сама нарушала правила, переходя дорогу в неположенном месте.

Дорожный инцидент произошел накануне, 13 ноября, около половины восьмого вечера в проезде Шаимском напротив дома 6/1.

– Неустановленный водитель на неизвестном автомобиле при повороте налево наехал на женщину, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне видимости перехода, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в результате дорожно-транспортного происшествия местная жительница получила различные травмы. Водителя, который сбил женщину, сейчас разыскивают стражи порядка.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре юноша сбил 13-летнего пешехода и скрылся с места ДТП. В результате дорожного инцидента мальчик получил тяжелые травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU