2019-10-07T13:29:15+03:00
Происшествия

В Тюмени юноша сбил 13-летнего пешехода и скрылся с места ДТП

Мальчик получил тяжелые травмы
Вадим Бегун
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В Тюмени юноша сбил 13-летнего пешехода и скрылся с места ДТП. Фото - ГИБДД Тюменской области.В Тюмени юноша сбил 13-летнего пешехода и скрылся с места ДТП. Фото - ГИБДД Тюменской области.
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В Тюмени накануне, 6 октября, вечером юноша сбил 13-летнего мальчика. Ребенок переходил проезжую часть на зеленый сигнал светофора.

Дорожный инцидент произошел около девяти часов вечера на регулируемом пешеходном переходе на улице Широтной, 199. В результате подростка, сбитого автомобилем «ВАЗ-21099», госпитализировали с тяжелыми повреждениями.

– Водитель скрылся с места ДТП. Предварительно установлено, что автомобилем управлял шестнадцатилетний молодой человек, машина задержана. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются, – сообщили подробности в пресс-службе управления Госавтоинспекции Тюменской области.

В ведомстве рассказали, что вчера около шести вечера также был сбит 10-летний велосипедист. Этот инцидент произошел на улице Аккумуляторной. По предварительным данным, мальчик на велосипеде пересекал проезжую часть дороги. Ребенок получил ушиб поясничной области.

За минувшие выходные в Тюменской области произошло 11 ДТП. Двенадцать человек получили травмы, четверо из них дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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