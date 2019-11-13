2019-11-13T14:33:18+03:00
Общество

Тюменского блогера, задержанного с пятилетней дочкой, арестовали на 15 суток

Авторская статья не понравилась полицейским
Вадим Бегун
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Тюменского блогера арестовали на 15 суток. Фото - pixabay.com.Тюменского блогера арестовали на 15 суток. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени вынесено постановление в отношении блогера Алексея Кунгурова. Звезде ЖЖ придется провести за решеткой 15 суток.

Дело в том, что мужчина разместил у себя на странице авторскую статью, которой заинтересовались стражи порядка. После проведенного полицейскими и лингвистами анализа в тексте нашли «лингвистические признаки унижения национального достоинства русских граждан, как неполноценных».

– Специалисты назвали его провокационным, подстрекающим к возбуждению вражды на почве ненависти к русскому народу. В тексте блогер унижает достоинство людей по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, – сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Тюмени, добавив, что постановление пока не вступило в законную силу.

Напомним, Алексея Кунгурова задержали позавчера, когда он с пятилетней дочкой шел в магазин. Ребенка стражи порядка отпустили лишь через четыре часа, когда за ним приехала его мать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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