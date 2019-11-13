Новые автобусные остановки появились в Тюмени

СЕГОДНЯ 07:01 2019-11-13T07:01:20+03:00

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В Тюмени появились новые остановки. Изменения утверждены распоряжением администрации города.

По информации МКУ «Тюменьгортранс», наименования присвоены следующим вновь обустроенным автобусным остановкам: «Нефтеперерабатывающий завод», расположенной по улице 6 км Старого Тобольского тракта, в районе зданий стр. 2, к. 2 и стр. 20 (при движении в обоих направлениях), «6 км Старого Тобольского тракта», расположенной по улице 6 км Старого Тобольского тракта, стр. 6-а, а также «Федерация прыжков на батуте», расположенной по улице 50 лет Октября в районе домов №№ 215, 222 (при движении в обоих направлениях).

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что наименования были присвоены следующим автобусным остановкам: «Многопрофильный колледж» и «Детский сад № 149».

ИСТОЧНИК KP.RU