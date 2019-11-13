2019-11-13T07:01:20+03:00
Общество

Новые автобусные остановки появились в Тюмени

В областном центре появились три павильона
Вадим Бегун
Поделиться:
Новые автобусные остановки появились в Тюмени.Новые автобусные остановки появились в Тюмени.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

В Тюмени появились новые остановки. Изменения утверждены распоряжением администрации города.

По информации МКУ «Тюменьгортранс», наименования присвоены следующим вновь обустроенным автобусным остановкам: «Нефтеперерабатывающий завод», расположенной по улице 6 км Старого Тобольского тракта, в районе зданий стр. 2, к. 2 и стр. 20 (при движении в обоих направлениях), «6 км Старого Тобольского тракта», расположенной по улице 6 км Старого Тобольского тракта, стр. 6-а, а также «Федерация прыжков на батуте», расположенной по улице 50 лет Октября в районе домов №№ 215, 222 (при движении в обоих направлениях).

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что наименования были присвоены следующим автобусным остановкам: «Многопрофильный колледж» и «Детский сад № 149».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Восьмибалльные пробки наблюдаются в Тюмени с самого утра
В Тюмени назовут лучшие предприятия по итогам народного выбора
Более ста тюменцев обратились к травматологам за вчерашний день
В Тюмени маршруты №145 и 147 изменят схему движения
Хотел увеличить доход: тюменец из-за алчности потерял более полумиллиона рублей
В районе гипермаркета «Южный» в Тюмени на четыре часа отключат светофоры
Погода на 13 ноября в Тюмени: снег на весь день
Запуск второго VR-тура, разработанного в рамках нацпроекта «Культура», запланирован на декабрь
За лето в Тюменской области отдохнуло рекордное число детей
Тюменский сурдопедагог стала лучшим специалистом по слухоречевой реабилитации
Акцию «Ночь искусств» посетили более 59 тысяч жителей Тюменской области
Тюменская область – в ТОП-15 регионов России по уровню содействия развитию конкуренции
25 новых рабочих мест появится в рамках реализации нового инвестпроекта в Тюмени
Тюменским предпринимателям рассказали о возможностях онлайн экспорта
Смерть курсанта, забастовка таксистов и опасный гололед: публикуем главные новости Тюмени 12 ноября 2019
«Угрозы жизни нет»: в Тобольском районе установлен источник гаффской болезни
На тюменской трассе ограничат движение в связи с монтажом надземного перехода
Со следующего года самозанятые Югры будут добровольно платить налог
«Врата ада»: на улице Харьковской в Тюмени образовалась огромная дыра
Пьяный тюменец замахнулся ножом на любимую, поздно вернувшуюся с магазина
У мэра Тюмени появился новый заместитель
Банк УРАЛСИБ предлагает комплексный вклад «На все сто» для владельцев индивидуального инвестиционного счета
В Югре стартовала пресс-конференция губернатора округа
Тюменский застройщик сорвал сроки переселения граждан из аварийного жилья
Два человека погибли в ДТП под Тюменью
В Тюмени обсудят детско-родительские отношения
Тюменский суд не пощадил экс-директора филиала банка, осужденного за взятку
Курсант тюменского военного училища скончался от менингита