2019-11-12T14:21:40+03:00
Происшествия

Пьяный тюменец замахнулся ножом на любимую, поздно вернувшуюся с магазина

В отношении мужчины за угрозу убийством возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец угрожал ножом сожительнице. Фото - pixabay.com.Тюменец угрожал ножом сожительнице. Фото - pixabay.com.
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В тюменскую полицию позвонила женщина, на которую с ножом напал собственный сожитель. Участковый тут же выехал на место происшествия и задержал 46-летнего безработного местного жителя.

– Оказалось, что обратившаяся задержалась в торговом центре и поздно вернулась домой. Подозреваемый, изрядно выпив, спровоцировал конфликт, причиной которого стала его ревность. Мужчина схватил кухонный нож и начал угрожать убийством. Опасаясь за свою жизнь, тюменка обратилась в правоохранительные органы, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что благодаря своевременному прибытию полицейского удалось предотвратить более серьезное преступление. По данному факту возбуждено уголовное дело, ревнивец может отправиться в колонию на два года.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что ревнивый тюменец угрожал ножом супруге за слишком откровенный внешний вид. Мужчина приказал супруге срочно переодеться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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