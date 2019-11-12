2019-11-12T09:38:44+03:00
Происшествия

Коммунальщик на большегрузе задавил женщину на тюменской трассе

К сожалению, пострадавшая погибла до приезда скорой
Вадим Бегун
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Коммунальщик задавил женщину на тюменской трассе. Фото - "ЧС Тюмень".Коммунальщик задавил женщину на тюменской трассе. Фото - "ЧС Тюмень".
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На дороге Ярковского района накануне, 11 ноября, ночью была сбита женщина. Прибывшим на помощь медикам оставалось лишь зафиксировать смерть пациентки.

– Дорожно-транспортное происшествие произошло около 23.40 на 99-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. В это время большегруз двигался со стороны Тобольска в сторону областного центра. Водитель выполнял работы по содержанию дорог и допустил наезд на пешехода, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что женщина шла по проезжей части в попутном направлении без световозвращающих элементов. В результате дорожного инцидента она погибла до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что пьяный водитель без прав устроил серьезное ДТП на тюменской трассе. В результате аварии пострадали три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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