2019-10-23T12:00:36+03:00
Происшествия

Пьяный водитель без прав устроил серьезное ДТП на тюменской трассе

В результате аварии пострадали три человека
Вадим Бегун
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На трассе Тюмень-Омск произошло серьезное ДТП. Фото - соцсети.На трассе Тюмень-Омск произошло серьезное ДТП. Фото - соцсети.
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На 192 километре трассы ТюменьОмск накануне, 22 октября, произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Автомобиль «Хонда Цивик» въехал в остановившийся «Джили»: ее водитель собирался поворачивать влево.

– Предварительно установлено, что 32-летний водитель японской иномарки превысил скорость. Прав у него не было. Кроме того, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее, в 2016, 2018 и 2019 годах, его уже задерживали за пьяную езду, – сообщили в управлении Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в результате дорожного инцидента различные травмы получили три человека – две девушки, которые в момент аварии находились в салоне «Джили», и 43-летний мужчина из автомобиля «Хонда».

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что жесткое ДТП произошло накануне 21 октября вечером на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск. Дорожный инцидент унес жизни двух мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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