Погибли два человека: под Тобольском легковушка влетела в КамАЗ

СЕГОДНЯ 09:16 2019-10-22T09:16:46+03:00

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Жесткое ДТП произошло накануне, 21 октября, вечером на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск. Дорожный инцидент унес жизни двух мужчин.

– По предварительным данным, водитель автомобиля «Киа» выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с КамАЗом. От удара оба автомобиля загорелись. В результате происшествия погибли два человека – водитель и пассажир иномарки. В настоящий момент их личности устанавливаются, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Стало известно, что корейская иномарка принадлежала 34-летнему жителю Тобольска. Предположительно, именно он и управлял автомобилем в момент дорожно-транспортного происшествия. В результате ДТП пострадал и 47-летний водитель грузовика: мужчина получил травмы лица и кисти руки, пишет "МегаТюмень".

ИСТОЧНИК KP.RU