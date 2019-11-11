Дождь и гололед: тюменцев предупредили о завтрашней непогоде

СЕГОДНЯ 13:19 2019-11-11T13:19:38+03:00

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Синоптики предупреждают тюменцев о неблагоприятных природных явлениях. Завтра, 12 ноября, в областном центре ожидаются ледяной дождь и гололед.

– Ночью будет идти мокрый снег, который сменится ледяным дождем. Днем – небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, на дорогах гололедица. В этот день ночью будет дуть юго-западный ветер 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду, днем – западный ветер 6-11метров в секунду. Температура ночью составит от нуля до минус двух градусов, днем – от нуля до двух градусов тепла, – рассказали в Едином центре оперативного реагирования города Тюмени.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что областном центре на этой неделе несколько раз поменяется погода. Облачные дни сменятся ясными, а дождь – снегом.

ИСТОЧНИК KP.RU