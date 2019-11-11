2019-11-11T09:10:52+03:00
Общество

То плюс, то минус: на этой неделе в Тюмени будет неустойчивая погода

Горожане увидят и дождь, и снег
Вадим Бегун
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В Тюмени будет идти снег с дождем.В Тюмени будет идти снег с дождем.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени на этой неделе несколько раз поменяется погода. Облачные дни сменятся ясными, а дождь – снегом.

Если сегодня, 11 ноября, градусник все еще будет показывать минусовую температуру, то уже завтра погода пойдет «на повышение»: плюс 2, снег с дождем. Ветер западный, всего шесть метров в секунду, с порывами до одиннадцати метров в секунду.

В среду станет немного прохладней, ртуть в градуснике остановится на отметке «ноль». Ночью же резко похолодает – до минус 8, пойдет снег. В четверг днем – уже минус 9. Все дни до воскресенья будет наблюдаться переменная облачность. В пятницу, когда температура воздуха немного поднимется до минус 8, снег все еще будет идти, однако с субботы горожане его перестанут наблюдать.

В этот день резко потеплеет – до плюс одного градуса. В выходные будет дуть западный и юго-западный ветер 5-7 метров в секунду с порывами до 12-13 метров в секунду. Что касается следующей недели, то в среду горожане почувствуют поистине сибирские морозы. Температура воздуха в этот день опустится до минус 19 градусов, ночью – минус 25.

ИСТОЧНИК KP.RU

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