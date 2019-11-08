Автопарк тюменского ГИБДД пополнится новыми машинами

СЕГОДНЯ 16:12 2019-11-08T16:12:53+03:00

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Шестнадцать новых патрульных автомобилей пополнят автопарк тюменской Госавтоинспекции. Ключи от новеньких машин инспекторам вручат уже завтра.

– Одиннадцать новых патрульных автомобилей «Шкода» и пять «УАЗов» приобретены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и федерального проекта «Безопасность дорожного движения». На этих машинах сотрудникам полка ДПС ГИБДД предстоит нести на них службу, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что вручение ключей состоится завтра, 9 ноября, в 10.00 по адресу: улица Одесская, 16. На торжественной церемонии будет присутствовать начальник управления ГИБДД УМВД по Тюменской области Александр Селюнин.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что тюменская скорая помощь получила в свое распоряжение восемнадцать «Газелей». Машины оснащены всем необходимым оборудованием для оказания экстренной помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU