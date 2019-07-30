2019-07-30T11:03:27+03:00
Здоровье

Автопарк тюменской скорой помощи пополнился 18 машинами

Губернатор области Александр Моор в июне поручал провести реновацию
Вадим Бегун
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Тюменская скорая помощь получила 18 новых авто. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.Тюменская скорая помощь получила 18 новых авто. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.
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Тюменская скорая помощь получила в свое распоряжение восемнадцать «Газелей». Машины оснащены всем необходимым оборудованием для оказания экстренной помощи.

– В современном здравоохранении все должно быть удобно, современно и технологично. Все преобразования в медицине должны преследовать одну цель – сделать лучше для людей. Иначе они не имеют смысла, – заявил губернатор Александр Моор.

Глава региона также подписал распоряжение о выделении более 70 миллионов рублей на приобретение еще 17 машин и 15 мобильных тележек-каталок. По информации пресс-службы губернатора, новые устройства с телескопическим управлением позволяют каталке придать нужное положение в зависимости от состояния пациента, а также облегчают транспортировку и эвакуацию больных, особенно в тяжелом состоянии.

Там отмечают, что по качеству специализированного медицинского транспорта Тюменская область занимает ведущие позиции, автопарк обновляется в плановом режиме. В среднем бригады тюменской скорой помощи выезжают на вызов по 750 раз в сутки, прибывший транспорт будет востребован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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