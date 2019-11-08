Второй случай за день: из тюменского «муравейника» выпал мужчина

СЕГОДНЯ 14:22 2019-11-08T14:22:07+03:00

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В Тюмени сегодня, 8 ноября, произошел второй смертельный случай падения из окна. Вторая трагедия случилась в доме № 92 по улице Республики.

– Вызов поступил в 12.16, бригада скорой медицинской помощи прибыла на место происшествия спустя шесть минут. Медики констатировали смерть пациента, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

В управлении МВД по городу Тюмени в свою очередь сообщили, что обращение об обнаружении тела мужчины поступило в четвертый отдел полиции в 12.10. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства случившегося и личность погибшего. По предварительной версии, мужчина выпал с балкона.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что сегодня, 8 ноября, труп женщины был найден прямо под окнами дома в проезде 9 мая, 2. Сейчас также устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU