Тюменская компания оставила без зарплаты 69 бывших сотрудников

СЕГОДНЯ 13:23 2019-11-01T13:23:29+03:00

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В Тюмени одна из компаний задолжала своим бывшим 69 работникам крупную сумму денег. Взыскать долги с предприятия поручили отделу судебных приставов.

– Большинство обратившихся не получали свою зарплату по несколько месяцев. Мировой судья обязал юридическое лицо выплатить долг по зарплате в общей сумме чуть более 1,9 млн рублей, – сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что после уведомления должника о возбуждении в отношении него исполнительного производства, все средства были переведены в полном объеме. По всей видимости, организация опасалась дальнейших действий принудительного исполнения.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре были выплачены долги по зарплате в сумме более двух миллионов рублей. ООО «Гранитстройкомплект» расплатился с работниками после проверки прокуратурой соблюдения трудового законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU