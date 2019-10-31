2019-10-31T09:44:21+03:00
Общество

Тюменское предприятие погасило огромный долг по зарплате

Правда, произошло это только после вмешательства прокуратуры
Вадим Бегун
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Тюменское предприятие два месяца не платило работникам зарплату.Тюменское предприятие два месяца не платило работникам зарплату.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени были выплачены долги по зарплате в сумме более двух миллионов рублей. ООО «Гранитстройкомплект» расплатился с работниками после проверки прокуратурой соблюдения трудового законодательства.

– Установлено, что в нарушение требований закона организация не выплатила работникам заработную плату за август-сентябрь этого года в общей сумме более двух миллионов рублей. По результатам проверки в отношении «Гранитстройкомплект» было возбуждено административное дело, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что в адрес временно исполняющего обязанности руководителя предприятия было внесено представление об устранении нарушений закона, ему объявлено предостережение.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что производственный комплекс «Молоко», который находится в Нижнетавдинском районе, выплатил долги по заработной плате в сумме более 15 миллионов рублей. Это также произошло только после вмешательство в дела завода представителей региональной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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