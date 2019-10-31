2019-10-31T15:51:30+03:00
Общество

Будет хуже: в Тюмени ночью ожидается очень сильный снег

Спасатели предупреждают автолюбителей об ухудшении видимости на дорогах
Вадим Бегун
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Ночью Тюмень ожидает вторая волна снегопада.Ночью Тюмень ожидает вторая волна снегопада.Фото: Вадим Бегун
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Тюменский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение об опасном погодном явлении. Так, сегодня до конца дня и ночью 1 ноября в областном центре ожидается очень сильный снег.

По информации Единого центра оперативного реагирования города Тюмени, местных автомобилистов ждет ухудшение видимости на дорогах, также им стоит опасаться снежных заносов.

Сильный снегопад сегодня стал причиной девятибалльных пробок в областном центре. Крупнейшей пробкой, которая продержалась почти два часа, стал шестикилометровый затор на улицах Федюнинского и Закалужской от улицы Станислава Карнацевича до Московского тракта. Трехкилометровая пробка от улицы Ставропольской до улицы Республики продержалась 6 часов 10 минут.

Корреспонденты "Комсомольской правды - Тюмень" сегодня рассказывали, как местные жители пережили сильнейший снегопад. Также мы поделились с вами рекомендациями ГИБДД: как нужно вести себя на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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