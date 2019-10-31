2019-10-31T11:03:37+03:00
Происшествия

СК в деле: тюменка зарезала своего любимого кухонным ножом

Мужчина погиб от ранений на месте
Вадим Бегун
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Тюменка ударила ножом в грудь любимого.Тюменка ударила ножом в грудь любимого.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени предъявлено обвинение 37-летней жительнице областного центра. Женщина убила своего возлюбленного в ночь на 28 октября.

– По версии следствия, между обвиняемой и ее сожителем, находившимися в квартире по улице Метелевская, произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемая схватила кухонный нож и нанесла удар потерпевшему в область груди. От полученного ранения мужчина погиб на месте, – рассказали подробности совершенного преступления в Следственном комитете по Тюменской области.

В настоящее время злоумышленница установлена и задержана, в ближайшее время ей будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в ялуторовскую больницу поступил мужчина с телесными повреждениями. Позже полицейские выяснили, что на него с ножом накинулась собственная супруга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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