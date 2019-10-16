Тюменка с ножом накинулась на мужа, который лег спать с ее подругой

СЕГОДНЯ 13:25 2019-10-16T13:25:46+03:00

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В ялуторовскую больницу поступил мужчина с телесными повреждениями. Позже полицейские выяснили, что на него с ножом накинулась собственная супруга.

– Инцидент произошел между супругами на фоне ревности. В тот вечер в гостях у хозяйки находилась подруга. Глава семейства вернулся домой, когда женщины уже спали. Мужчина тоже отправился спать и лег на кровать рядом с гостьей, чем и вызвал недовольство своей второй половины. Между ними возникла ссора, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве сообщила, что 36-летняя ялуторовчанка в ярости схватилась за кухонный нож и несколько раз ударила своего мужа. Потерпевшему потребовалась медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело. Теперь женщина может отправиться в колонию на два года. Так как ранее подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности, в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU