2019-10-28T07:44:39+03:00
Происшествия

Алчный тюменец отравился в тюрьму из-за мигрантов

Местный житель не намеревался предоставлять иностранцам жилье
Вадим Бегун
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Тюменец "приютил" мигрантов и оказался в тюрьме. Фото - pixabay.com.Тюменец "приютил" мигрантов и оказался в тюрьме. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени мужчина осужден к лишению свободы за фиктивную 19 регистрацию мигрантов. 42-летний местный житель ранее был судим.

– По версии дознания, мужчина с 6 ноября по 12 декабря 2018 года предоставил в орган миграционного учета уведомления о прибытии в квартиру, в которой проживал, 19 мигрантов из Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. При этом он не намеревался предоставлять им жилье для проживания, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что суд назначил подсудимому один год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" в полицию областного центра поступил ряд заявлений от владельцев магазинов одежды, расположенных в торговых центрах. Все они жаловались на хищение товаров. Оказалось, что кражами промышляли мигранты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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