Алчный тюменец отравился в тюрьму из-за мигрантов
В Тюмени мужчина осужден к лишению свободы за фиктивную 19 регистрацию мигрантов. 42-летний местный житель ранее был судим.
– По версии дознания, мужчина с 6 ноября по 12 декабря 2018 года предоставил в орган миграционного учета уведомления о прибытии в квартиру, в которой проживал, 19 мигрантов из Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. При этом он не намеревался предоставлять им жилье для проживания, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
В ведомстве добавили, что суд назначил подсудимому один год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" в полицию областного центра поступил ряд заявлений от владельцев магазинов одежды, расположенных в торговых центрах. Все они жаловались на хищение товаров. Оказалось, что кражами промышляли мигранты.
ИСТОЧНИК KP.RU