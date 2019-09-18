Мигранты крали из тюменских супермаркетов одежду и продавали ее в интернете

СЕГОДНЯ 11:23 2019-09-18T11:23:51+03:00

В Тюмени мигранты похищали одежду и продавали ее через интернет. Фото - pixabay.com.

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В полицию города Тюмени поступил ряд заявлений от владельцев магазинов одежды, расположенных в торговых центрах. Все они жаловались на хищение товаров. Оказалось, что кражами промышляли иностранцы.

– В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых – двух 23-летних и 24-летнего подозреваемых, прибывших в областной центр из соседней республики. В ходе обыска по месту жительства на съемной квартире оперативники изъяли свыше семидесяти похищенных вещей мужского гардероба, которые были похищены из массмаркетов, – рассказали пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Она добавила, что фигуранты реализовывали товары через объявления в интернете, а также случайным знакомым. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время молодые люди отрабатываются на причастность к аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU