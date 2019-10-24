Безработный тюменец на дорогом «Порше» развозил по городу наркотики

СЕГОДНЯ 13:55 2019-10-24T13:55:01+03:00

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Тюменские полицейские задержали мужчину, который подозревается в сбыте наркотических веществ. В момент задержания 4-летний местный житель находился в дорогой иномарке в качестве пассажира.

– Наркополицейские у пассажира автомобиля «Порш Кайен» при личном досмотре в присутствии понятых изъяли свыше 30 граммов наркотика «мефедрон», приготовленного к сбыту. В момент задержания мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Это подтвердило проведенное освидетельствование, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве также сообщили, что в настоящее время фигурант задержан. Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двадцати лет.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре оперативники задержали молодую пару, подозреваемую в сбыте наркотических средств. По вечерам влюбленные занимались тем, что делали в областном центре так называемые закладки.

ИСТОЧНИК KP.RU