Молодой тюменской паре грозит до 20 лет тюрьмы за распространение «соли»

СЕГОДНЯ 15:55 2019-10-07T15:55:03+03:00

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В Тюмени оперативники задержали молодую пару, подозреваемую в сбыте наркотических средств. По вечерам влюбленные занимались тем, что делали в областном центре так называемые закладки.

– Как выяснили сотрудники полиции, 19-летняя девушка и ее молодой человек решили распространять наркотики по бесконтактной схеме через так называемые «закладки». В вечернее время на улице Народной молодые люди сделали тайники с тридцатью закладками. В присутствии понятых в ходе личного досмотра у фигурантов обнаружен сверток с предположительно наркотическим веществом. Как установили эксперты-криминалисты, им является «соль», – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ходе работы из пяти тайников стражи правопорядка изъяли запрещенное вещество, вес изъятого составил около 2,5 граммов. В настоящее время подозреваемые задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело. Молодым людям светит большой срок тюремного заключения – от 10 до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU