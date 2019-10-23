Тюменская семиклассница планировала уехать в Курган из-за грубой матери

СЕГОДНЯ 15:29 2019-10-23T15:29:06+03:00

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Накануне, 22 октября, транспортные полицейские Тюмени застали несовершеннолетнюю девушку одну в зале ожидания на вокзале. Оказалось, что школьница собиралась покинуть город: мать обращается с ней слишком грубо.

– Выяснилось, что девушке 14 лет, она учится в седьмом классе одной из школ Тюмени. С вокзала планировала уехать к родственнику в Курган, так как мать, с ее же слов, относится к ней грубо, – рассказала пресс-секретарь Тюменского линейного отдела МВД на транспорте Ольга Гультяева.

Транспортные полицейские передали имеющуюся информацию коллегам из отдела полиции №4. По выявленному факту будет проведена проверка.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре 13-летний мальчик сбежал из дома. В этот же день спасатели обнаружили его стоящим на крыше заброшенного здания.

ИСТОЧНИК KP.RU