Тюменский подросток сбежал из дома и забрался на крышу заброшенного здания

СЕГОДНЯ 11:35 2019-10-10T11:35:18+03:00

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В Тюмени 13-летний мальчик сбежал из дома. В этот же день спасатели обнаружили его стоящим на крыше заброшенного здания.

– Подросток ушел из дома после ссоры с родителями. Как он пояснил, у него было твердое намерение не возвращаться. Поздним вечером одинокий ребенок растерялся на улице и обратился в службу «112». Звонок тут же переадресовали консультанту телефона доверия Центра суицидальной превенции, который действует при Областной психиатрической больнице. В разговоре психолог выяснила, что подросток забрался на крышу заброшенного здания, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Она добавила, что специалист по телефону успокоила ребенка. Женщине удалось убедить подростка спуститься с крыши как раз в тот момент, когда к зданию уже прибыли работники службы спасения.

В ведомстве сообщили, что самоубийства по самым разным причинам остаются актуальной проблемой, однако в Тюменской области ситуация с каждым годом улучшается. За последние годы сохраняется тенденция уменьшения доли психически больных, находящихся под диспансерным наблюдением.

ИСТОЧНИК KP.RU