Крупнейшая клиника Тюменской области отмечает 75-летний юбилей
Областная клиническая больница №1 города Тюмени отмечает 75-летний юбилей. Все эти годы медучреждение вносит весомый вклад в совершенствование и развитие оказания специализированной медицинской помощи.
Работников и ветеранов ОКБ №1 чествовали 18 октября. По информации пресс-службы больницы, в настоящее время здесь работает более 2 200 сотрудников. В их числе – кандидаты, доктора наук и специалисты, имеющие звание заслуженного врача РФ. В рамках торжественного мероприятия лучшим работникам медучреждения вручили значки «Отличник здравоохранения», почетные грамоты и благодарности федерального и регионального уровней.
«Областная клиническая больница № 1» является одной из крупнейших многопрофильных клиник в России. Здесь сосредоточены передовые технологии в диагностике и лечении, отвечающие высоким мировым требованиям и стандартам. Каждый год тут проходят диагностику более 500 тысяч человек, стационарное лечение – более 30 тысяч, а специалисты проводят порядка 17 тысяч операций.
ИСТОЧНИК KP.RU