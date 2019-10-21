Крупнейшая клиника Тюменской области отмечает 75-летний юбилей

СЕГОДНЯ 11:27 2019-10-21T11:27:23+03:00

Сегодня в ОКБ№1 работают более двух тысяч сотрудников

Изменить размер текста: A A

Областная клиническая больница №1 города Тюмени отмечает 75-летний юбилей. Все эти годы медучреждение вносит весомый вклад в совершенствование и развитие оказания специализированной медицинской помощи.

Работников и ветеранов ОКБ №1 чествовали 18 октября. По информации пресс-службы больницы, в настоящее время здесь работает более 2 200 сотрудников. В их числе – кандидаты, доктора наук и специалисты, имеющие звание заслуженного врача РФ. В рамках торжественного мероприятия лучшим работникам медучреждения вручили значки «Отличник здравоохранения», почетные грамоты и благодарности федерального и регионального уровней.

«Областная клиническая больница № 1» является одной из крупнейших многопрофильных клиник в России. Здесь сосредоточены передовые технологии в диагностике и лечении, отвечающие высоким мировым требованиям и стандартам. Каждый год тут проходят диагностику более 500 тысяч человек, стационарное лечение – более 30 тысяч, а специалисты проводят порядка 17 тысяч операций.

ИСТОЧНИК KP.RU