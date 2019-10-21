Разбившемуся из-за падения с высоты тюменцу было 26 лет

СЕГОДНЯ 09:21 2019-10-21T09:21:35+03:00

В Тюмени молодой человек выпал из окна на десятом этаже. Фото - очевидцы.

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В Тюмени накануне, 20 октября, мужчина выпал из окна. Молодому человеку было всего 26 лет.

– Сообщение в отдел полиции № 7 об обнаружении трупа мужчины около дома по улице Московский тракт поступило в 13.24. Установлено, что мужчина 1993 года рождения выпал с общего балкона, предположительно расположенном на десятом этаже, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве также добавили, что, по предварительной версии, смерть не носит криминальный характер. В настоящее время региональный Следственный комитет проводит проверку.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что очевидцы в социальных сетях поделились фотографией с места происшествия и сообщили, что мужчина разбился насмерть. Его тело под простыней пару часов находилось на земле у крыльца многоэтажки. Местный жители уверяли, что молодого человека столкнули с тринадцатого этажа.

ИСТОЧНИК KP.RU