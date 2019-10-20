2019-10-20T16:59:03+03:00
Происшествия

Тюменец разбился насмерть, выпав из окна высотки на Московском тракте

Обстоятельства трагедии выясняет полиция
Алена Кульмухаметова
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На Московском тракте из окна выпал тюменец. Фото из Группы "ЧС Тюмень" в соцсети ВКонтактеНа Московском тракте из окна выпал тюменец. Фото из Группы "ЧС Тюмень" в соцсети ВКонтакте
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Сегодня, 20 октября, после трех часов дня из окна с 13 этажа дома 87 корпус 2 по улице Московский тракт выпал мужчина.

Очевидцы в соцсетях поделились фотографией с места происшествия и сообщили, что мужчина разбился насмерть. Тело мужчины под простыней пару часов находилось на земле у крыльца многоэтажки. На месте работали полицейские, бригада скорой медицинской помощи. Обстоятельства трагедии выясняются.

Подписчики группы «ЧС Тюмень» сообщают, что смерть тюменца криминальная.

- Мужчину столкнули с 13 этажа, пишет Артем Дмитриев.

В полиции на данный момент прокомментировать ситуацию не могут. О личности погибшего пока ничего не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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