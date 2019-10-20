Тюменец разбился насмерть, выпав из окна высотки на Московском тракте
Сегодня, 20 октября, после трех часов дня из окна с 13 этажа дома 87 корпус 2 по улице Московский тракт выпал мужчина.
Очевидцы в соцсетях поделились фотографией с места происшествия и сообщили, что мужчина разбился насмерть. Тело мужчины под простыней пару часов находилось на земле у крыльца многоэтажки. На месте работали полицейские, бригада скорой медицинской помощи. Обстоятельства трагедии выясняются.
Подписчики группы «ЧС Тюмень» сообщают, что смерть тюменца криминальная.
- Мужчину столкнули с 13 этажа, пишет Артем Дмитриев.
В полиции на данный момент прокомментировать ситуацию не могут. О личности погибшего пока ничего не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU