2019-10-21T08:58:31+03:00
Общество

В программе Андрея Малахова обсудят таинственную гибель молодой тоболячки

Девушка выпала из окна в начале этого месяца
Вадим Бегун
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В шоу Малахова обсудят гибель тоболячки. Фото - скриншот из видео.В шоу Малахова обсудят гибель тоболячки. Фото - скриншот из видео.
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Сегодня, 21 октября, в прямом эфире программы «Прямой эфир Андрея Малахова» можно увидеть обсуждение гибели молодой тоболячки. Женщина не так давно выпала из окна, и ее родственники утверждают, что эта смерть неслучайна.

Мать двоих детей, 25-летняя Галина Марганова выпала из окна квартиры на четвертом этаже третьего октября. Из анонса телепрограммы следует, что родные погибшей винят в ее смерти мужа – бывшего сотрудника полиции Павла Осинцева. Мужчина, в свою очередь, отрицает свою вину. Прямой эфир можно будет увидеть на федеральном телеканале в 17.25, пишет «МегаТюмень».

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тобольске 3 октября случилась трагедия: женщина выпала из окна четвертого этажа жилого дома. Несмотря на приложенные усилия, персоналу скорой медицинской помощи не удалось спасти местную жительницу, она скончалась в машине по пути в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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