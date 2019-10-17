Подростку, спасшего малыша из тюменского фонтана, подарят часы

СЕГОДНЯ 14:44 2019-10-17T14:57:28+03:00

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В Тюмени в субботу, 19 октября, в торгово-развлекательном центре «Колумб» состоится торжественное награждение отличившихся детей, посвященное 87-ой годовщине Гражданской обороны России. Среди прочих, свои награды получит Степан Масловских, который недавно спас из фонтана полуторагодовалого малыша.

– В рамках мероприятия будут вручаться дипломы и подарки членам юношеской команды «Юный спасатель», которая заняла третье место во Всероссийских соревнованиях, и их родителям. Школьник Степан Масловский получит памятные призы от часовой компании «Ритм» и центра активного отдыха «Штурм», – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что с 14.00 до 15.00 часов на 4 этаже ТРЦ будет организована выставка пожарно-спасательного снаряжения и средств индивидуальной защиты и приборов гражданской обороны.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала о героическом поступке школьника, который вытащил полуторагодовалого малыша из фонтана. Если бы не подросток, то ребенок мог бы захлебнуться: во время чрезвычайного происшествия мама малыша «сидела» в телефоне.

ИСТОЧНИК KP.RU