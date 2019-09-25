2019-09-25T10:28:16+03:00
Общество

Стал настоящим героем: тюменского подростка, который спас малыша из фонтана, наградят

Родители гордятся смелым поступком сына
Вадим Бегун
Поделиться:
Фото пресс-службы главного управления МЧС России по Тюменской областиФото пресс-службы главного управления МЧС России по Тюменской области
Изменить размер текста:

В Тюмени, возможно, наградят пятиклассника Степана Масловского, который вытащил полуторагодовалого малыша из фонтана. Если бы не подросток, то ребенок мог бы захлебнуться: во время чрезвычайного происшествия мама малыша «сидела» в телефоне.

Благодаря публикациям в социальных сетях, школьник стал настоящим героем. Кстати, юный спортсмен в будущем планирует стать футболистом. Родители, друзья и одноклассники гордятся смелым поступком мальчика.

– Степан очень хороший мальчик. Мы ждали от него подобных действий, потому что он часто всем помогает. Мы были очень рады, узнав, что он такое сделал. Действительно, это заслуживает уважения, – так отзываются о своем друге ребята. Сам же школьник героем себя не считает, и утверждает, что так сделал бы любой.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области сообщили, что в ближайшее время планируют отметить поступок юного смельчака. Напомним, что в России детей-героев награждают ко Дню народного единства, премия действует уже несколько лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Позвонил популярный телеведущий: тюменская пенсионерка стала жертвой изощренного мошенника
Вынес драгоценности и норковые шубы: тюменец обокрал собственную мать
Видимость ухудшена: на тюменских трассах усилен контроль из-за снегопада
Пропавшую с маленьким ребенком няню разыскивают в Тюменской области
В Тюменской области завершился цикл игр по кибер-безопасности
Выставка уникальных фотографий пройдет в Тюмени
Тюменские подростки могут бесплатно заниматься хоккеем
Тюменец может отправиться в колонию за то, что разбил подруге дорогой «Айфон»
На улице Республики в Тюмени снова отключат светофоры
Погода на 25 сентября в Тюмени: температура уходит в минус
Тюменцы старшего возраста проведут День пожилого человека «На 55 с плюсом!»
В Тюменскую область привезут реликвии и шедевры Государственного исторического музея
Физик из тюменской школы №88 представит регион на конкурсе «Учитель года – 2019»
Александр Моор оценил позитивный опыт рейтингового голосования по строительству объектов социальной инфраструктуры
Госслужащих Тюменской области обучают основам цифровой трансформации
В муниципалитетах Тюменской области возводят спорткомплексы и культурно-досуговые центры
В Тюменской области состоится осенняя сессия «Школы волонтёров»
Продукция тюменских сельхозпроизводителей завоевала 44 медали на агровыставке УФО
В Тюменской области завершился «сказочный» фестиваль в честь юбилея «Конька-Горбунка»
Продукцию нового рыбоводного предприятия можно купить на двух тюменских рынках
Тюменец спустя четыре месяца вернул деньги за несостоявшийся концерт Мота
В Тобольске уже определились с местом складирования снега
Двух экс-руководителей тюменского предприятия осудят за уклонение от уплаты налогов
«Бедный, вот страху натерпелся»: тюменцам стало жалко лося, бегающего по дорогам
МегаФон научит студентов работе с 5G
В дома на центральных улицах Тюмени подали тепло
Бизнесмены Сибири и Пермского края с помощью игр собирают средства на благотворительность