Стал настоящим героем: тюменского подростка, который спас малыша из фонтана, наградят

СЕГОДНЯ 10:28 2019-09-25T10:28:16+03:00

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В Тюмени, возможно, наградят пятиклассника Степана Масловского, который вытащил полуторагодовалого малыша из фонтана. Если бы не подросток, то ребенок мог бы захлебнуться: во время чрезвычайного происшествия мама малыша «сидела» в телефоне.

Благодаря публикациям в социальных сетях, школьник стал настоящим героем. Кстати, юный спортсмен в будущем планирует стать футболистом. Родители, друзья и одноклассники гордятся смелым поступком мальчика.

– Степан очень хороший мальчик. Мы ждали от него подобных действий, потому что он часто всем помогает. Мы были очень рады, узнав, что он такое сделал. Действительно, это заслуживает уважения, – так отзываются о своем друге ребята. Сам же школьник героем себя не считает, и утверждает, что так сделал бы любой.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области сообщили, что в ближайшее время планируют отметить поступок юного смельчака. Напомним, что в России детей-героев награждают ко Дню народного единства, премия действует уже несколько лет.

ИСТОЧНИК KP.RU