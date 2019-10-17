2019-10-17T10:37:08+03:00
Общество

УСТЭК благоустроит тюменский двор за недобросовестного подрядчика

Компания через суд взыщет неустойку
Вадим Бегун
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УСТЭК приберет тюменский двор за нерадивого подрядчика. Фото - горадминистрация.УСТЭК приберет тюменский двор за нерадивого подрядчика. Фото - горадминистрация.
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Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания своими силами восстановит двор по улице Широтной. Подрядчик, заменив теплотрассу, оставил двор в ненадлежащем состоянии.

– После окончания капитального ремонта участка теплотрассы вблизи дома по улице Широтной, 17 подрядчик нарушил взятые на себя обязательства и не восстановил благоустройство территории в установленные договором сроки. Мы взяли на себя организацию работ по восстановлению асфальтового покрытия территории, – рассказали в пресс-службе УСТЭК, добавив, что благоустройство будет завершено в ближайшее время.

В отношении недобросовестного подрядчика – ООО СК «Профстрой Тюмень» – уже начата претензионная работа. Компания может через суд взыскать неустойку с этой организации.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре к административной ответственности привлекут УСТЭК. Компания, которая меняла теплотрассу на улице Широтной, не убрала за собой, из-за чего местные жители почти два месяца вынуждены «барахтаться» в грязных лужах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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