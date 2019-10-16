2019-10-16T14:42:17+03:00
Общество

Власти Тюмени привлекут УСТЭК к ответственности за неубранный после ремонта двор

Подрядчик совсем «забыл» восстановить благоустройство
Вадим Бегун
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УСТЭК привлекут к ответственности за грязный двор. Фото - горадминистрация.УСТЭК привлекут к ответственности за грязный двор. Фото - горадминистрация.
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В Тюмени к административной ответственности привлекут УСТЭК. Компания, которая меняла теплотрассу на улице Широтной, не убрала за собой. Из-за этого местные жители почти два месяца вынуждены «барахтаться» в грязных лужах.

Тревогу забили жильцы многоэтажки по улице Широтной, 21, а также клиенты располагающегося неподалеку «Медицинского центра». Восстановить нарушенное благоустройство двора рабочие должны были сразу после окончания ремонта. Однако об этом они просто позабыли: работы на объекте закончились около месяца назад.

В управе Восточного административного округа Тюмени переживают, что теперь территория в таком виде будет находиться всю зиму. В пресс-службе городской администрации в свою очередь заявили, что работы просрочены, и поэтому единая теплоснабжающая организация будет привлечена к административной ответственности, передает «ФедералПресс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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