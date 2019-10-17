Тюменец угрожал убийством сотруднице медицинской лаборатории

СЕГОДНЯ 11:50 2019-10-17T11:50:47+03:00

Супруг пришел на работу к тюменке и угрожал ей убийством. Фото: Ольга Крыльцова

Изменить размер текста: A A

На телефон тюменской полиции позвонила женщина. Дрожащим голосом она сообщила, что ей угрожает убийством собственный муж.

На указанный адрес выехал участковый уполномоченный полиции и восстановил обстоятельства случившегося. Выяснилось, что в день преступления произошел конфликт между бывшими супругами. Мужчина пришел к потерпевшей на работу в медицинскую лабораторию, где возмутил посетителей нецензурной бранью. Уже на улице, куда его вывела любимая, злоумышленник стал угрожать ей канцелярским ножом.

– Участковый узнал, где сейчас находится злоумышленник, и задержал его. В отделе полиции 32-летний безработный житель областного центра признался в содеянном. По факту угрозы убийства возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области, добавив, что отчаянный супруг может провести ближайшие два года в исправительной колонии.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что полицейские областного центра защитили женщину, которой угрожал убийством прохожий. Мужчина обиделся на то, что горожанка не захотела с ним знакомиться.

ИСТОЧНИК KP.RU