2019-05-21T12:50:49+03:00
Происшествия

Полицейские Тюмени защитили женщину, которой угрожал убийством прохожий

Прохожий обиделся, что горожанка не захотела с ним знакомиться
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменец угрожал прохожей убийством за то, что она не хотела с ним знакомитьсяТюменец угрожал прохожей убийством за то, что она не хотела с ним знакомитьсяФото: Ольга Крыльцова
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Полицейские Тюмени защитили горожанку от навязчивого прохожего, которые угрожал ей убийством. 40-летняя женщина проходила мимо продуктового магазина, когда к ней пристал 51-летний мужчина. Он хотел познакомиться, но тюменка ответила на предложение отказом и тот возмутился. Мужчина начал оскорблять потерпевшую и угрожать убийством.

Опасаясь за свою жизнь женщина обратилась в полицию. Участковый установил агрессивного горожанина и доставили в отдел. Задержанным оказался трудоустроенный местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело на основании части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством». Теперь мужчине грозит лишение свободы до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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