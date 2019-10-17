Очередной наркопритон накрыли полицейские в Тюмени

СЕГОДНЯ 07:01 2019-10-17T07:01:12+03:00

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В Тюмени участковый полиции обнаружил притон для потребления наркотических средств и психотропных веществ. Квартира находилась в одном из домов по улице Харьковской.

– Ранее не судимый 44-летний житель областного центра неоднократно предоставлял свою жилплощадь для употребления наркозависимыми запрещенных веществ. В квартире обнаружены различные приспособления для употребления наркотиков, одноразовые шприцы, упаковочный материал и следы наркотических средств, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении тюменца за организацию и содержание притона возбуждено уголовное дело . Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Ранее "Комсомльская правда - Тюмень" писала, что прокуратура Ленинского округа областного центра направила в суд уголовное дело в отношении ранее судимого 38-летнего местного жителя. Мужчина освободился из мест лишения свободы в январе этого года и вновь взялся за старое: он также неоднократно предоставлял свою жилплощадь наркоманам.

ИСТОЧНИК KP.RU